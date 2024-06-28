Верховный лидер Ирана Хаменеи проголосовал на внеочередных выборах президента

В Иране начались внеочередные выборы президента. Руководитель и духовный лидер республики аятолла Али Хаменеи одним из первых принял участие в голосовании и призвал других последовать его примеру, сообщил телеканал IRIB.
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