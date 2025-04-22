Акции «Газпрома» могут уйти выше 200 рублей Акции Газпрома в понедельник повышались в рамках общерыночного оптимизма.
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Акции «Газпрома» могут уйти выше 200 рублей Акции Газпрома в понедельник повышались в рамках общерыночного оптимизма.
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