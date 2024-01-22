Песков: Контакты Путина с Лукашенко планируются

О дате встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет сообщено дополнительно, сообщил преес-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что такие контакты планируются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии