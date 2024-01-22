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Парламентская газета

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Песков: Контакты Путина с Лукашенко планируются

Песков: Контакты Путина с Лукашенко планируются

О дате встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет сообщено дополнительно, сообщил преес-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что такие контакты планируются.

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