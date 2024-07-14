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Царьград

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Оболгал Россию, а теперь унизил новую Родину: Чем опять не угодил Макаревичу* Израиль?

Оболгал Россию, а теперь унизил новую Родину: Чем опять не угодил Макаревичу* Израиль?

Пока общественность негодует из-за последних выходок Аллы Пугачёвой, иноагент Макаревич* решил напомнить о себе незаурядным способом - в очередной раз накинулся на граждан Израиля.

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