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Российские археологи нашли рекордный клад из более чем 2600 средневековых серебряных монет

Российские археологи нашли рекордный клад из более чем 2600 средневековых серебряных монет

Средневековые серебряные монеты, обнаруженные в Коломне / © РАН  Находку сделали во время охранно-спасательных раскопок, которые проводит экспедиция Института археологии Российской академии наук в Московской области.

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