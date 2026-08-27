Российские археологи нашли рекордный клад из более чем 2600 средневековых серебряных монет

Средневековые серебряные монеты, обнаруженные в Коломне / © РАН Находку сделали во время охранно-спасательных раскопок, которые проводит экспедиция Института археологии Российской академии наук в Московской области.
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