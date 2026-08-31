В Испании зарегистрировали рекордное число смертей из-за жары

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Число смертей, связанных с экстремально жаркой погодой в Испании в летний период, достигло исторического максимума - умерли 5 232 человека.
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