Жара до 30 и дождь: омские синоптики дали прогноз погоды на 9 мая. Уличные мероприятия могут оказаться под угрозой из-за осадков.
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Жара до 30 и дождь: омские синоптики дали прогноз погоды на 9 мая. Уличные мероприятия могут оказаться под угрозой из-за осадков.