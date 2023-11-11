Прокуратура Московской области запретила "Хогвартсу" называться университетом

Пока в Эксетерском университете только планируют учить магии и оккультным наукам, в нашем отечественном городе Ивантеевка прокуратура запрещает «Международному университету магии и колдовства «АХогвартс» утверждать, что он университет.
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