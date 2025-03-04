В Караганде более тысячи человек планируют призвать в армию

Первого марта в Казахстане стартовал весенний призыв граждан на срочную воинскую службу. В ряды вооруженных сил страны из Карагандинской области планируют призвать более тысячи молодых людей, сообщает gov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии