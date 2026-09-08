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Медвежий угол

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Чужой приговор именем России: русских детей осудили на возвращение в Латвию

Чужой приговор именем России: русских детей осудили на возвращение в Латвию

Двое суток на выезд: как русских детей отправляют в Ригу Отец привёз сыновей из Латвии в Россию по государственной программе добровольного переселения соотечественников.

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Профиль пользователя Леон
Леонизменено

"Не первый случай" у этой, так, называемой судьи и? Значит либо она делает всё правильно, либо у ней как в воровской среде, "хорошая крыша". И то и другое говорит о гниении судебной системы, по крайней мере в Питере. И что дальше? "Всё  путём"!!!?  И в современной России уже не кажется нелепым вопрос старой советской анкеты - "Есть ли родственника за границей?" Матусяк....судья, а как с её роднёй...

Профиль пользователя Балу -
Балу -

Эти продажные суки в судейских мантиях понаехавших чурбанских баранов не то, что не депортируют за совершенные преступления, они их отмазывают от преступлений... Зато русских готовы сожрать в любой момент... Да и фамилия у мрази говорящая...