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ФедералПресс

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Эксперт Чихринова объяснила, как подготовить теплицу к следующему сезону

Эксперт Чихринова объяснила, как подготовить теплицу к следующему сезону

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. После окончания дачного сезона следует убрать теплицу и проверить  состояние грунта и конструкции.

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