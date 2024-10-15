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На 15 лет лишился свободы крымчанин, работавший на СБУ

На 15 лет лишился свободы крымчанин, работавший на СБУ

На 15 лет лишился свободы крымчанин, работавший на СБУ Как сообщили в ФСБ, житель Севастополя сам вышел на украинскую спецслужбу и передавал ей данные о расположении военных объектов:«В ходе негласного сотрудничества фигурант предоставил в иноспецслужбу посредством электронной почты сведения о расположении воинских частей.

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