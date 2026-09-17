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Блогера Ремесло оставили в СИЗО до 8 марта

Блогера Ремесло оставили в СИЗО до 8 марта

t.me/Илья Ремесло Приморский суд Петербурга продлил до 8 марта срок содержания под стражей блогеру Илье Ремесло, обвиняемому в распространении фейков о российской армии.

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