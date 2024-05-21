«Мамуля, все получится», — сын Гарри пожалел Пугачеву

Алла Пугачева очаровывает публику поведением своих детей. Мальчик и девочка уже подросли и скоро их ждет переходный возраст, но они по-прежнему обожают проводить время с родителями и общаются с ними очень нежно, очень ласково и тепло.
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