Кириос потребовал не фиксировать ему зашаг на подаче, потому что она у него одна из лучших в туре

Ник Кириос во время матча первого круга в Хьюстоне остался недоволен решениями судьи. «Ты не имеешь права фиксировать зашаг, потому что я занимаюсь этим дерьмом уже девять лет, и у меня одна из лучших подач в туре».

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