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На подступах к Новодонецкому тяжелые бои. У Работино горят британские танки  

На подступах к Новодонецкому тяжелые бои. У Работино горят британские танки  

На стыке ДНР и Запорожской области ВСУ удалось вплотную подойти к оборонительным позициям ВС РФ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает глава Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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