Афиша мероприятий 3 января в Калуге

3 декабря в Калуге пройдут следующие праздничные мероприятия: Север имени Волкова 11:00 - Новогодняя акция "Слепи снеговика" Парк Театра юного зрителя 11:00 - Новогодний мастер-класс по лёгкой атлетике "Зимние забавы" Площадь Маяковского 12:00 - Турнир по кёрлингу Городской парк культуры и отдыха 15:00-18:00 - Работа резиденции Калужского Деда Мороза 16:00 - Семейный праздник "Тёплая зима" 18:00 - Зимняя танцплощадка .
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