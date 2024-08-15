Украинка Успенская будет судиться с немецкими СМИ из-за «Северных потоков»

Совладелица украинского центра дайвинга Светлана Успенская готова подать в суд на немецкие СМИ за распространение информации о ее возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии