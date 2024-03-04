Посол Германии прибыл в МИД России

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф прибыл в МИД России на Смоленской площади.Ранее стало известно, что вызов посла связан с разговором немецких высокопоставленных офицеров по атакам на Крымский мост.
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