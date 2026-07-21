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Фетисов о возможном уходе Месси из сборной: «Даже такие гении заканчивают рано или поздно. Время берет свое. Он все сделал, чтобы выиграть второй титул ЧМ»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном уходе Лионеля Месси из сборной Аргентины.

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