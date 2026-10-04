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Царьград

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Минздрав сообщил об обеспечении России вакцинами против гриппа

Минздрав сообщил об обеспечении России вакцинами против гриппа

Директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что русские производители полностью обеспечивают потребности страны в гриппозных вакцинах.

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