Готовятся изменения в законодательство по наследству погибших бойцов СВО

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Российские власти хотят внести изменение в законодательство, чтобы позволить родственникам погибших в ходе спецоперации бойцов вступать в права наследования вне предусмотренных сроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии