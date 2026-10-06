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Царьград

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The New York Post: телеведущая CBS 17 пошутила о романах с женатыми

The New York Post: телеведущая CBS 17 пошутила о романах с женатыми

Ведущая CBS 17 Джудит Ретана вызвала замешательство коллег неудачной шуткой о романах с женатыми мужчинами в эфире шоу «Вставай позже, Каролина».

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