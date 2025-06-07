20 атмосферных фотографий из загородной жизни, от которой захочется немедленно переехать в село

Сегодня многие люди являются закоренелыми горожанами. Кажется, что только в городе шумит-бурлит настоящая жизнь! Но если погрузиться в другую атмосферу? Настоящего тепла, уюта, земных забот… Все это есть только за городом.
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