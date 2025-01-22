Миронов: ЦБ необходимо обязать банки компенсировать потери россиян от мошенников

Российский Центробанк должен обязать кредитные организации компенсировать потери россиян от мошенников, обращение с таким призывом председателю регулятора Эльвире Набиуллиной направил глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, пишет газета "Известия".
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