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Радимов помогал игроку выбрать между 2 девушками: «Говорю: «Переспи с ними». Ответ: «Я уже». У меня тупик: «Иди на хрен отсюда, я со своими-то бабами не могу разобраться»

Владислав Радимов вспомнил, как давал советы молодым игрокам «Зенита-2». «Сидим в тренерской, заходит парень и говорит: «Николаич, можно с тобой поговорить наедине?», а я же готов ответить на любой вопрос.

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