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Воронежские новости

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Утром без бензина, днём — в очередях: где в Воронеже можно заправиться 9 октября

Утром без бензина, днём — в очередях: где в Воронеже можно заправиться 9 октября

Пятница, 9 октября, встретила воронежских автомобилистов привычной неопределённостью. Утром бензина на многих заправках не было, а днём он появился — и тут же собрал очереди.

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