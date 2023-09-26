РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Сенатор Климов: ЕС находится в стадии полураспада и вряд ли доживет до принятия в него Украины

Сенатор Климов: ЕС находится в стадии полураспада и вряд ли доживет до принятия в него Украины

Российский сенатор Андрей Климов сообщил о том, что горячее желание Киева стать членом Евросоюза, вряд ли сбудется, поскольку он сам испытывает флуктуацию и способен не дожить в нынешнем виде до принятия в него незалежной.

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