5 вопросов на общую эрудицию: только 1 из 10 сможет не ошибиться

Очень сложный тест фото: Shutterstock/Fotodom.ruПятница — не время расслабляться! Готовы проверить, как у вас обстоят дела с общими знаниями? Подготовили для вас очень сложный тест с самыми разнообразными вопросами! Правила просты: 5 вопросов, 4 ответа, и главное — не подглядывать! Мы, конечно, об этом не узнаем, но вам разве не станет стыдно? Удачи! Пройти тест.