Global Look Press/Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский солгал, заявив, что в Киев в 2 октября прибыли министры иностранных дел всех стран, входящих в Евросоюз.
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