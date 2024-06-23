«Друг человека»: какие задачи на передовой может выполнять «робопес»

«Мясорубка» позиционной войны, когда продвигаться вперед под артиллерийскими обстрелами и ударами FPV-дронов можно только малыми штурмовыми группами и откровенно черепашьими темпами, требует оперативного внедрения новых технологических решений.
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