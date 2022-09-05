Popcaketv

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Как никто не заметил раньше?! Тэхен сделал признание о нетрадиционной любви к парням в клипе «Silgularity»! Доказательство

Как никто не заметил раньше?! Тэхен сделал признание о нетрадиционной любви к парням в клипе «Silgularity»! Доказательство

Вчера мы рассказывали о парне из АРМИ, который нашел сходства Тэхена (Taehyung) из BTS и главного героя книги «Исповедь маски», где персонаж по имени Кими (Kimi) испытывает влечение к мужчинам, но боится признаться в этом из-за давления общества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх