Как никто не заметил раньше?! Тэхен сделал признание о нетрадиционной любви к парням в клипе «Silgularity»! Доказательство

Вчера мы рассказывали о парне из АРМИ, который нашел сходства Тэхена (Taehyung) из BTS и главного героя книги «Исповедь маски», где персонаж по имени Кими (Kimi) испытывает влечение к мужчинам, но боится признаться в этом из-за давления общества.