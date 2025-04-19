Новая семейная выплата начнет действовать в России с 2026 года

Семейная налоговая выплата работающим родителям будет действовать с 2026 года Семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей начнет действовать в России с 2026 года, если семья будет признана нуждающейся, налог будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»): «С 2026 года в России появится механизм […] Источник.