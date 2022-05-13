«Лулео» Умарка проиграл «Фэрьестаду» в финале чемпионата Швеции (3-4). Линус – 2-й бомбардир плей-офф

«Лулео» Линуса Умарка проиграл «Фэрьестаду» в финале чемпионата Швеции (3-4). Клуб из Карлстада, имевший в плей-офф 6-й посев, выиграл два заключительных матча финальной серии – 3:1 и 3:0.

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