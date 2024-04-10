Как правильно и сколько по времени варить картошку

В повседневной жизни тяжело представить семейное меню без картофеля. Он входит как и в первые блюда, так и может быть в качестве гарнира, входить как один из ингредиентов во всевозможные запеканки, пироги, салаты.
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