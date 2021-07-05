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Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для Redmi 6 и Redmi 6A, но не спешите радоваться

Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 для Redmi 6 и Redmi 6A, но не спешите радоваться

В прошлом году Xiaomi объявила, что из-за слабого железа бюджетники Redmi 6 и Redmi 6A не получат оболочку MIUI 12, но сейчас компания решила всё-таки выпустить её для устройств.

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