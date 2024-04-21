Юрий Андреевич Морозов - Легенда СМИ Ямала!

Журналист нашей редакции Юрий Андреевич Морозов удостоен высокого звания «Легенда СМИ Ямала»! Церемония награждения победителей регионального конкурса журналистских работ «Летящий голубь-2024» проходит в эти минуты в столице Ямала.
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