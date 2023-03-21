Шат-аут Георгиева и передача Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Чикаго»

Александр Георгиев совершил 27 сэйвов в матче с «Чикаго» и помог своей команде победить. В ночь на 21 марта в Денвере (штат Колорадо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Колорадо Эвеланш» принимал «Чикаго Блэкхоукс».