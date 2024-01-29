Avtograd News: АвтоВАЗ выпускает Lada Vesta только в минимальной комплектации, зато Lada Granta радует разнообразием

Инсайдерский паблик Avtograd News рассказал, какие автомобили сейчас сходят с конвейера АвтоВАЗа: увы, флагман завода – Vesta – не радует разнообразием цветов и комплектаций, зато с Lada Granta все намного лучше.
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