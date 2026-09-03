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Память сильнее страха: Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом

Память сильнее страха: Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом — памятная дата, посвященная жертвам террористических актов и сотрудникам спецслужб, правоохранительных органов и военным, которые ежедневно противостоят террористическим угрозам.

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