Пасхальные богослужения проходят в храмах по всей России

Скриншот видео Пасхальные богослужения проходят по всей России. На кадрах – церемонии в Казанском соборе Санкт-Петербурга, Петропавловском соборе в Симферополе и соборе Казанской иконы Божьей матери в столице Татарстана.
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