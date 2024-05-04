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Пасхальные богослужения проходят в храмах по всей России

Пасхальные богослужения проходят в храмах по всей России

Скриншот видео Пасхальные богослужения проходят по всей России. На кадрах – церемонии в Казанском соборе Санкт-Петербурга, Петропавловском соборе в Симферополе и соборе Казанской иконы Божьей матери в столице Татарстана.

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