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Царьград

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Главное за ночь и утро 6 сентября: массированная атака ВСУ, переговоры с Уиткоффом и Кушнером, Путин приказал три дня не бить по Киеву

Главное за ночь и утро 6 сентября: массированная атака ВСУ, переговоры с Уиткоффом и Кушнером, Путин приказал три дня не бить по Киеву

ВСУ атаковали регионы России с помощью дронов, в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, глава государства отдал приказ не наносить в течение трёх суток удары по Киеву.

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