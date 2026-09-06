Главное за ночь и утро 6 сентября: массированная атака ВСУ, переговоры с Уиткоффом и Кушнером, Путин приказал три дня не бить по Киеву

ВСУ атаковали регионы России с помощью дронов, в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, глава государства отдал приказ не наносить в течение трёх суток удары по Киеву.
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А Украина тоже будет три дня не наносить удары по России, или это "перемирие" на них не распространяется? Что-то не слышно о подобном перемирии со стороны руководства Украины.🤔