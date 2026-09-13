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Орловская больница им. Семашко пополнилась молодыми врачами

Орловская больница им. Семашко пополнилась молодыми врачами

Молодые специалисты влились в коллектив больницы скорой медицинской помощи им. Семашко. После ординатуры на работу устроились анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, эндоскопист, патологоанатом, хирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению.

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