Медведев: обмен заключенными состоялся в пользу Москвы

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что обмен заключенными между Россией и США привел к возвращению патриотов и героев в родную страну, в то время как на Запад отправились предатели России.
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