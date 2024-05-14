Путин: Запад закрывает глаза на возрождение нацизма и теракты в РФ

Западные элиты закрывают глаза на возрождение нацизма и проведение Украиной терактов на территории Российской Федерации, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа».
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