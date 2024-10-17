Стояногло - об обещанных Молдове средствах ЕС: «Боюсь, что нас толкают в долговую ловушку»

Бывший генеральный прокурор и кандидат в президенты Александр Стояногло выступил с комментарием по поводу средств, обещанных Молдове Евросоюзом, выразив обеспокоенность в связи с тем, как они будут использованы, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии