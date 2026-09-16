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Искусство быть: «Эстель Адони» завершили поп-ап-проект грандиозным показом

Арт-пространство «Искусство быть» в ТЦ Неглинная закрылось большим модным показом, объединившим мировые имена бельевой моды и напомнившим: жизнь не стоит откладывать на потом.

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