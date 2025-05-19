Инкассаторский центр, похожий на мавзолей, появится рядом с офисом Сбербанка в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета Проект кассово-инкассаторского центра в Барнауле Здание кассово-инкассаторского центра отремонтируют в Барнауле по адресу проспект Комсомольский, 106б, рядом с главным офисом Сбербанка.
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