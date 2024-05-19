В Свердловской области объявлено новое экстренное предупреждение о ночных заморозках

Жители ряда районов Среднего Урала будут продолжать беспокоиться из-за ночных заморозков. Согласно прогнозу, опубликованному Уральским УГМС, в ночь на понедельник, 20 мая, температура воздуха останется на уровне от 0 до -2 градусов.