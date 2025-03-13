Депутат Слуцкий: число мигрантов в РФ превысило «критическую массу»

Необходимо ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию до конца 2025 года. Стране нужна четкая стратегия миграционной политики — такой, чтобы интересы большинства россиян, их безопасность и социальная защищенность были ее основными тезисами, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.